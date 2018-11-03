В Приморье новый кандидат в губернаторы от коммунистов. Но не от КПРФ

Коммунисты, несмотря на отказ КПРФ выдвигать кандидатов на пост главы Приморского края, все-таки будут представлены на местных выборах. Настроения электората решили использовать «Коммунисты России».

Как пишет 3 ноября местный портал primamedia.ru, председатель ЦК партии Максим Сурайкин подал документы в Приморский краевой избирком. Ранее Сурайкин уже участвовал в выборах, но претендовал он не на пост главы региона, а президента страны, набрав в 2017 году в Приморье 0,64% голосов. При этом в целом по стране его результат составил 0,68%.

Губернаторские выборы в Приморье прошли в два тура, 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. По итогам подсчета 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом в 6%, но когда подсчитали все голоса, Тарасенко вырвался вперёд на 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы. На новые выборы КПРФ решила своего кандидата не выдвигать. Ищенко не исключает, что может стать самовыдвиженцем.