Во Флориде мужчина устроил стрельбу в студии горячей йоги. Двое погибли, пятерых увезли в больницу

Два человека погибли и пятеро ранены после стрельбы в студии йоги в городе Таллахасси американского штата Флорида.

Как пишет 3 ноября издание Tallahasse Democrat, неизвестный с пистолетом ворвался в студию горячей йоги (температура в помещении около 40 градусов) накануне в 17:37 по местному времени. Агрессор ранил нескольких человек из огнестрельного оружия, а затем покончил с собой.

Жертвами нападения стали 61-летняя женщина и 21-летний мужчина. По данным местных властей, стрельба произошла из-за конфликта. Полиция установила личность стрелка. Им оказался 40-летний местный житель.