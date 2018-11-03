Первый полет космического корабля «Федерация» перенесли на 2023 год. Из проекта ушел главный конструктор

Новый российский космический корабль «Федерация» отправится в первый полет почти через пять лет, заявили в РКК «Энергия». В 2017 году глава «Роскосмоса» Игорь Комаров говорил, что первый пуск «Федерации» состоится в 2022 году.

Как сообщили в компании 3 ноября, работы по созданию «Федерации» проходят в соответствии с генеральным планом-графиком и начало летных испытаний перспективного транспортного корабля запланировано на 2023 год.

«В настоящее время выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы, для проведения автономных и комплексных испытаний», – говорится в заявлении пресс-службы.

Накануне стало известно, что проект покинул генеральный конструктор Николай Брюханов. Он перешел в конкурентам в S7 Space на должность главного конструктора по орбитальным космическим средствам и займется проектом грузового корабля.