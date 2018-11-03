Алсу сделала нежными песни Сукачева, Летова и Шевчука. Ургант был готов взяться за анархистские знамена

Поп-певица Алсу в эфире программы «Вечерний Ургант» спела три песни знаменитых российских рокеров. Музыку из ее творчества артистка дополнила стихами ДДТ, Гарика Сукачева и «Гражданской обороны».

В рубрике программы «Мой ласковый и нежный рок» прозвучали тексты песни Юрия Шевчука «Черный пес Петербург», Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку» и «Все идет по плану» «Гражданской обороны».

После исполнения стихов Летова на музыку Алсу ведущий программы Иван Ургант отметил, что он «давно так не хотел размахивать черными анархистскими знаменами».