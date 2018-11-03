Главу СПЧ «напрягли» данные последнего опроса про самые нарушаемые права россиян. На первые строчки вышли окружающая среда, справедливый суд и честные выборы

Нарушения прав на здоровую окружающую среду, справедливый суд и честные выборы впервые поднялись на первые строчки соответствующего списка. Раньше россиян больше волновало нарушение права на отдых.

Результаты октябрьского опроса 3 ноября сообщил председатель Совета по правам человека Михаил Федотов. За последний год, согласно полученным данным, самые важные для россиян ценности не изменились. Это по-прежнему, еще с 2014 года, право на труд, отдых и жилище. Однако в иерархии самых нарушаемых прав произошли изменения. Федотов на первом месте назвал право на здоровую окружающую среду, на втором право на справедливый суд и честные, свободные выборы на третьем.

«Этого не было раньше, раньше нарушались трудовые права, право на жилище и право на отдых. Это совсем свежие данные, меня они как-то напрягли», – цитирует Федотова Lenta.ru.