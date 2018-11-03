«Трансперенси» собрала миллион на выплату компенсации Литвиненко. Организация заплатит за публикацию фото ректора Горного университета в коррупционном расследовании

Один миллион рублей собрала организация «Трансперенси Интернешнл — Россия», чтобы выплатить компенсацию ректору Горного университета Владимиру Литвиненко. Об этом сообщается на сайте НКО 3 ноября.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд почти полностью отказал ректору Горного университета в иске о защите чести и достоинства за статью о сделках с недвижимостью на Васильевском острове. Сумму претензий снизили в 65 раз и освободили журналистов от выплат. Судья Елена Мирошникова лишь признала порочащим размещение фотографии Литвиненко в разделе «Главный коррупционный кейс 2016 года» на сайте «Трансперенси-Р» и взыскала с организации 1 млн рублей. В остальных требованиях, в том числе по удалению статей «Трансперенси-Р» и «Делового Петербурга» и признанию их не соответствующими действительности, отказала.

Публикации были посвящены строительству элитной недвижимости на Васильевском острове — якобы жилой комплекс появился вместо учебных корпусов. А также недвижимости ректора и его приближенных на Миллионной улице и в поселке Солнечное.

Первоначально сумма исковых требований Литвиненко составила 65 млн рублей с журналистов издания «Деловой Петербург», «Трансперенси Интернешнл – Россия», портала «Оффшорам-нет.ру». Первая инстанция частично удовлетворила требования ректора, постановив взыскать 4 млн рублей с «Делового Петербурга», 5 млн рублей с «Трансперенси Интернешнл – Россия», по 250 – 500 тысяч рублей с журналистов.