Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской церкви
Соглашение о создании отдельной Украинской церкви подписали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. Об этом сообщил в Twitter украинский лидер 3 ноября.
Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха в Стамбуле. По словам украинского президента, подписанное соглашение завершает процесс для предоставления томоса по всем канонам Православной церкви. «Сегодня исторический день», — считает Порошенко.
Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.
Патриарх считает, что автокефалия приведет к единству и объединению всех православных на Украине.
Накануне представитель Константинополя архиепископ Телмисский Иов (Геча) предложил назвать новую автокефальную церковь в бывшей советской республике «Православная церковь на Украине» и пригрозил Московскому патриархату отзывом автокефалии в случае, если РПЦ не «вразумится». В РПЦ обеспокоились душевным здоровьем архиепископа.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.