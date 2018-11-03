Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской церкви

Соглашение о создании отдельной Украинской церкви подписали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. Об этом сообщил в Twitter украинский лидер 3 ноября.

Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха в Стамбуле. По словам украинского президента, подписанное соглашение завершает процесс для предоставления томоса по всем канонам Православной церкви. «Сегодня исторический день», — считает Порошенко.

Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

Патриарх считает, что автокефалия приведет к единству и объединению всех православных на Украине.

Накануне представитель Константинополя архиепископ Телмисский Иов (Геча) предложил назвать новую автокефальную церковь в бывшей советской республике «Православная церковь на Украине» и пригрозил Московскому патриархату отзывом автокефалии в случае, если РПЦ не «вразумится». В РПЦ обеспокоились душевным здоровьем архиепископа.