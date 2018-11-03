На КАД полыхал грузовик. Водитель пытался потушить пылающую кабину самостоятельно

Огонь охватил большегруз на КАД в районе съезда с Шафировского проспекта в Петербурге 3 ноября.

О пожаре в социальных сетях рассказали очевидцы. «Полыхнула фура, ребята не боятся, бегают вокруг очага», — написали горожане.

По информации городского МЧС, сообщение о возгорании на 38 км КАД в Красногвардейском районе поступило в 10:21. Пламя уничтожило кабину КамАЗа. К 11:34 огонь ликвидировали. К тушению пожара привлекли два расчета.