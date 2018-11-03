В Красном Селе дама словом отстояла выручку магазина. В ответ налётчики устроили пальбу по бутылкам

Не смогли со спокойствием пережить отказ женщины вооружённые налётчики в Красносельском районе Петербурга. После слова «нет» они схватились за пистолет, но выпустив несколько пуль, так и не получили желаемого удовлетворения.

Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, накануне около девяти вечера в продуктовый в первом корпусе 2 дома на улице Спирина ворвались неизвестные. Размахивая пистолетом, один из них потребовал у 44-летней продавщицы отдать ему выручку. Дама на угрозу не поддалась и твёрдо встала на защиту кассы. Отказ налётчики восприняли эмоционально и открыли стрельбу. Четыре пули отправились в сторону бутылок с алкоголем и одна — в продавщицу. Ранения женщине удалось избежать. Агрессоры, выпустив пар, покинули магазин ни с чем. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.