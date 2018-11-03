«Я постарел на пять лет»: Илон Маск заявил, что 2018 — худший год в его карьере

Создатель Tesla Илон Маск в интервью Recode пожаловался, что 2018 год был мучительно сложным и болезненным для него и для компании.

Интервью было опубликовано на сайте издания 2 ноября. По словам Маска, главная проблема Tesla — постоянная конкуренция. «Это был очень трудный год. У нас была работа с Model 3, которая была мучительно сложной. Люди не знают, как много сотрудников в Tesla переживали, в том числе и я, – сказал Маск. – Точно уверен, что я сжег кучу нейронов во время этого процесса».

Он также отметил, что компании приходится сражаться с производителями, которые «делают очень хорошие машины». Временами, по словам Маска, он трудится по 120 часов в неделю, с небольшими перерывами на сон.

«Честно говоря, за этот год я будто постарел на пять лет. Худший год в моей карьере. Безумно болезненный», — резюмировал Маск.

При этом Tesla в октябре впервые за три года отчиталась о прибыли. Большую часть оборота дали рекордные продажи Tesla Model 3. «Дешевая Tesla» продается лучше четырех своих основных конкурентов – Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, BMW 3-Series и Lexus IS – вместе взятых.