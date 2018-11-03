После обыска знакомый с «архангельским террористом» московский школьник стал подозреваемым по двум уголовным делам

Незаконное хранение взрывчатки и изготовление бомбы вменяют 14-летнему москвичу после обысков в его квартире. В отдел полиции он поехал с мамой.

О возбуждении двух уголовных дел 3 ноября сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. По информации издания, из квартиры подростка в Южном Тушино, кроме запчастей для взрывного устройства, забрали ноутбук, флеш-карты, блокноты с записями. В квартире работали оперативники ФСБ и Центра «Э». Молодого человека доставили на допрос в сопровождении матери.

Ранее сообщалось, что домой к москвичу правоохранительные органы привел архангельский подрывник. Якобы школьник состоял в переписке с 17-летним юношей, который устроил теракт в здании ФСБ.