«Рынок без потолка». Директор завода Nor-Maali рассказал, почему финнам не страшно инвестировать в России

Производитель промышленных красок Nor-Maali вопреки кризису не свернул бизнес в России, а вложил 400 млн рублей в запуск завода в Псковской области.

Веса Тукиайнен

Пока другие финские компании сокращали присутствие в России и продавали бизнес, предприятие Nor-Maali за первый год работы вышло на мощность до 2 млн литров в год и начало задумываться о расширении. «Глаза боятся, руки делают», – цитирует русскую поговорку директор ООО «Нор-Маали» Веса Тукиайнен. О том, как компании удалось избежать административных барьеров, почему она предпочла псковскую ОЭЗ петербургской, а также как ищет подходы к промышленным гигантам вроде «Уралкалия», «Газпрома», «Роснефти», «Сибура» и ОСК, топ-менеджер рассказал «Фонтанке».

Nor-Maali решила строить завод в России в 2014 году — незадолго до начала кризиса. Шаг выглядел логичным. С момента начала поставок в 2002 году объемы экспорта прирастали в среднем на 15-20% в год и достигли почти четверти производства завода в финском городе Лахти. «Возможности по расширению были исчерпаны, приходилось вводить дополнительные смены» , – рассказывает Веса Тукиайнен. Случившийся в конце 2014 года обвал рубля только укрепил финнов в намерении: локализация производства делала продукцию менее зависимой от курса валют и заодно с Россией открывала рынки других стран Таможенного союза – Белоруссии и Казахстана. Наконец, перед глазами были примеры других финских производителей красок – Tikkurila и Teknos, уже запустивших предприятия в России.

Но сама Nor-Maali могла так и не решиться на стройку, если бы не нашла партнера в лице своего дистрибьютора – компании «Амес» (основана в 1993 году и принадлежит семье Тукиайнен). «Решение построить завод было совместным – Nor-Maali без нас никогда не инвестировали бы, но и мы без них тоже», – говорит Веса Тукиайнен. Вложения в размере 400 млн рублей поделили поровну.

Окончательное решение о выходе в Россию принималось около года. «Один из основных рисков, который видели и Nor-Maali, и мы – это проблемы с инженерными коммуникациями: мы построим завод, а потом не сможем подключиться, к примеру, к электричеству. С такими трудностями сталкивалась IKEA и другие иностранные компании», – говорит Веса Тукиайнен. Но начинать производство на арендованных мощностях компания не хотела. Львиная доля инвестиций пришлась на внутреннее оснащение, в частности, системы безопасности, на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, поэтому тратить деньги на чужой площадке было не выгодно.

Найти место для завода и договориться о льготах помогло финское консульство, организовавшее встречу с представителями российских технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ). Самые выгодные условия предоставила Псковская область, предложившая финской компании войти в число первых резидентов ОЭЗ «Моглино». Помимо освобождения от налога на имущество на 10 лет и льгот по налогу на прибыль, финскому инвестору удалось почти даром получить участок — 3,5 га финская компания купила за 21 тысячу рублей. В Петербурге за такую землю пришлось бы заплатить около 2 млн евро (170 млн рублей по курсу на ноябрь 2018 года), что увеличило бы суммарные инвестиции почти в полтора раза – с 400 до почти 600 млн рублей. Кроме того, компании бесплатно подвели инженерные коммуникации, тогда как в Северной столице за них тоже пришлось бы платить.

Еще примерно год ушел на проектирование и подготовку документов для получения статуса резидента ОЭЗ. Помимо предприятия в Лахти, у Nor-Maali на тот момент уже был завод в Словакии. Российская команда посетила предприятие, чтобы изучить его опыт и не повторять ошибок. «К примеру, сразу решили строить так, чтобы была возможность расширения», – рассказывает Веса Тукиайнен.

Само строительство заняло год-полтора. «Всегда возможны небольшие задержки и форс-мажоры, но мы старались максимально перераспределить ресурсы, что позволило уложиться в первоначальный график», – комментирует топ-менеджер. Вопреки изначальным опасениям, с административными барьерами компания тоже не столкнулась. «Когда мы пришли в Моглино, там было чистое поле, приходилось использовать временные источники энергии, самим подвозить воду. Но администрация Псковской области выполнила свои обязательства — к моменту запуска завода осенью 2017 года все было подключено», – говорит Веса Тукиайнен.

Находить общий язык с чиновниками и подрядчиками помогло знание российской специфики – до того как возглавить производство «Нор-Маали», Веса Тукиайнен десять лет работал в семейном бизнесе и успел изучить не только потребности рынка, но российский бизнес-менталитет. «Главное отличие я бы описал так: в Финляндии вы делаете бизнес с компаниями, а в России в первую очередь – с людьми», – комментирует глава «Нор-Маали».

Курс на локализацию

В отличие от давно закрепившейся на рынке Tikkurila, чья продукция в основном предназначена для потребительского рынка, Nor-Maali работает с промышленными предприятиями. Среди ее клиентов такие индустриальные гиганты как «Уралкалий», «Газпром», «Роснефть», «Сибур» и ОСК. Курс российских властей на импортозамещение обеспечивает устойчивый спрос с их стороны. Да и налаживать контакты с нуля новому заводу не пришлось — роль отдела продаж выполняет дистрибьютор «Амес», через которого идет и большинство поставок.

Псковское предприятие Nor-Maali пока может производить около 2 млн литров красок в год. Это уже позволяет на 95% заместить прежние объемы импорта. Но рыночная доля компании пока невелика – около 1% от всего выпуска промышленных красок, который оценивается в 200-250 млн литров в год. «Россия для нас — это рынок без потолка», – отмечает Веса Тукиайнен.

Проработав чуть больше года, завод уже задумался о расширении. В 2019 году в Моглино начнется строительство второго склада. В ближайшие несколько лет компания намерена нарастить производство в два раза, а в перспективе мощность завода может вырасти в пять раз – до 10 млн литров в год. Рассматриваются и другие варианты экспансии. «В Татарстане много потенциальных клиентов — заводов металлоконструкций, нефтяных компаний. Если будем делать еще один завод, то там», – отмечает Веса Тукиайнен.

Новые возможности компания видит в расширении ассортимента и освоении новых сегментов рынка. Сейчас линейка Nor-Maali в России насчитывает около 50 наименований. В Моглино производится 30, но зато самых ходовых. «Позиций много, потому что иногда мы делаем краску под конкретного клиента», – комментирует топ-менеджер. К примеру, крупная промышленная компания в Татарстане, в чьей продукции повышенное содержание серы, попросила финскую компанию изменить рецептуру, чтобы краска была устойчива к воздействию этого компонента. «Также мы можем сделать антивандальные краски — покрашенные ими конструкции можно просто помыть», – говорит Веса Тукиайнен. Потенциальных клиентов Nor-Maali видит среди производителей вагонов и трамваев, а также мостостроителей. Благодаря статусу российского предприятия, компания также может рассчитывать на преимущества в госзакупках.

Но вопрос импортозамещения стоит и перед самой Nor-Maali. Сейчас уровень локализации по некоторым позициям достигает 75%, но в среднем 50-60%. А значит, себестоимость продукции и доход, который получит компания, зависит от колебаний курса валют. «Стараемся максимально использовать местное сырье, но сейчас это не всегда удается из-за достаточно строгих внутренних стандартов качества. К примеру, нужных эпоксидных смол в России пока не нашли», – говорит Веса Тукиайнен. Предприятие ставит себе цель в течение ближайших пяти лет довести уровень локализации до 95%. Выпуск линейки, сделанной на 100% из российского сырья, планируется наладить уже в 2019 году.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»