Автоперевозчики требуют у Роскомнадзора запретить сервис BlaBlaCar. В суд отправлен коллективный иск

В Таганском суде Москвы зарегистрирован коллективный иск от «Объединения автопассажирских перевозчиков». Они требуют запретить сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar.

Как сказано в иске, который объединение опубликовало на своем сайте, перевозчики видят нарушение своих прав, свобод и законных интересов из-за деятельности сервиса. Заключается оно в том, что BlaBlaCar организовывает нелегальные перевозки и оттягивает у компаний клиентов. Перевозчики требуют у Роскомнадзора внести сайт в реестр запрещенных, остановить работу приложения.

К иску сразу присоединились 27 компаний, к утру 3 ноября поступило 20 новых заявок, сообщает объединение в Instagram.