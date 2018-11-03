У Литейного моста в лобовом ДТП пострадали два человека и три автомобиля

Три иномарки столкнулись на пересечении Литейного проспекта и Шпалерной улицы в Петербурге. Очевидцы сообщили о превысившем скорость таксисте.

По предварительной информации от ГИБДД, утром 3 ноября столкнулись такси Volkswagen Polo, под управлением 24-летнего мужчины, внедорожник Toyota с 34-летним водителем за рулем и Ford Sierra. Личность водителя последней иномарки пока не установлена, на вид мужчине около 70 лет.

«Водитель такси гнал как сумасшедший и в наглую попер на красный. А водитель тойоты под шумок решил тоже проскочить», – рассказал очевидец Александр в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В аварии средней вред здоровью получила 55-летняя пассажирка Ford. Водитель иномарки получил тяжкий вред здоровью.