В Колпино пьяный поход в кино привёл петербуржца в яму с кипятком. Силы друзей не хватило, чтобы остановить безумный порыв

Кипяток залил проезжую часть в Колпинском районе Петербурга в ночь на 3 ноября. Из возникшего облака горожане услышали крики. Возвращавшийся из кино ночной гуляка решил перейти дорогу вброд и угодил в промоину.

Паровая завеса расползлась на углу улиц Октябрьской и Ижорского батальона около часа ночи в субботу. «Авария, весь угол в кипятке, есть пострадавший, вопли ужасные, скорой пока нет, но в пути», — написали очевидцы.

Как пояснили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», течь дала труба диаметром 500 мм у 77 дома на Октябрьской улице. По информации теплоэнергетиков, когда у лужи возник молодой человек, оперативные службы уже оградили опасную территорию. Но это не остановило горожанина, возвращавшегося из кино в опьянённом состоянии. Не смогли затормозить его и друзья. В итоге после пары шагов он провалился в промоину.

С ожогами 23 летнего пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. «Пострадавший получит страховые выплаты в установленном законом порядке», — отметили в ГУП ТЭК.

К двум часам ночи аварию локализовали. В ГУП «ТЭК» обещали, что на отоплении инцидент не отразится. Дома питаются по резервной схеме.

В сентябре у входа в кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте, дом 20 лопнула труба. Кипяток хлынул в подвал, там заживо сварились двое молодых людей, посетителей заведения. По данному факту Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обязалась выплатить по два миллиона рублей семьям погибших.