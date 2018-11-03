Пассажиры поезда в Адлер получили травмы после столкновения с КамАЗом. Пострадали 17 человек

Пассажирский поезд Минск — Адлер на переезде в Краснодарском крае столкнулся с грузовиком. Пострадали машинист, его помощник и 15 пассажиров, сообщает 3 ноября пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

Груженный песком грузовик выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора, отметили в РЖД. Машинист не успел оттормозиться. «Сегодня в 4 часа 10 минут на регулируемом без дежурного работника железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги, при исправно работающей сигнализации водитель грузового автомобиля КамАЗ, груженного песком, выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск – Адлер», – говорится в сообщении.

Локомотивная бригада и водитель КамАЗа доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Также к медиками обратились 15 пассажиров поезда, из которых трое граждане Белоруссии и один гражданин Украины. Один пассажир доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Поезда объезжают место аварии по соседнему пути.