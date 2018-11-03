Коммунисты не будут участвовать в выборах в Приморье. Ищенко может пойти самовыдвиженцем

Партия КПРФ отказалась выдвигать кандидатов на пост главы Приморского края. Коммунисты не признают отмену предыдущих результатов и опасаются муниципального фильтра.

Об этом 3 ноября сообщает «Дождь» со ссылкой на РИА Новости. КПРФ не будет выдвигать ни участника первого тура Андрея Ищенко, ни других кандидатов на выборах главы региона. В партии это объяснили тем, что для коммунистов «заблокировано десять муниципальных образований» и они не смогут пройти муниципальный фильтр. Решение поддержали 42 из 56 делегатов на партийной конференции в Приморье.

Сам Ищенко объяснил отказ партии выдвинуть его кандидатуру тем, что коммунисты не признают отмену результатов сентябрьских выборов. Он не исключил, что может стать самовыдвиженцем. Выборы пройдут 16 декабря.

Ранее коммунисты не единожды заявляли, что на депутатов и самого Ищенко оказывается давление. За отказ участвовать в выборах ему сулили сенаторский пост, а народным избранникам в случае поддержки кандидата от КПРФ – проблемы с бизнесом и карьерой.