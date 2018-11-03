Спасти жизнь можно, но за деньги

У четырёхлетнего Серёжи раковая опухоль головного мозга. Он уже прошёл длительное лечение, была надежда, что болезнь удалось победить, но она вернулась. Сейчас мальчику требуется протонная терапия, чтобы уничтожить раковые клетки. Только стоит эта процедура огромных денег.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Серёжа Селиванов, 4 года.

Злокачественная опухоль головного мозга – медуллобластома.

Требуется протонная терапия. Не хватает 1 064 808 руб.

«Сын заболел в прошлом году. Сначала у него изменилась походка – стала шаткой, неуверенной, потом начались приступы рвоты, развилось косоглазие. Мы обратились в больницу в Москве, Сереже сделали МРТ головного мозга и обнаружили большую опухоль. Я не могла в такое поверить!

Сына экстренно прооперировали, опухоль удалили. Она оказалась раковой. Чтобы убить злокачественные клетки в организме, потребовались курсы высокодозной химиотерапии. После чего Сережа перенес две аутотрансплантации костного мозга – сыну ввели взятые у него же клетки. Рак отступил. Нам казалось, страшное уже позади.

Увы, болезнь вернулась: летом этого года у сына обнаружили метастазы – в области мозжечка и в позвоночнике. На этот раз химия дала лишь частичный эффект. Сейчас Сереже необходима протонная терапия, которая точечно воздействует только на раковые клетки, – это единственный способ остановить болезнь. Такое лечение готовы провести в Медицинском институте имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге. Но оплатить дорогое лечение наша семья не в силах. Мы с мужем так надеемся, что вы поможете спасти сына. Несмотря на все испытания, Сережа держится, продолжает радоваться любимым мультфильмам, любит смотреть книжки. Умоляю вас, помогите!» Надежда Селиванова, Москва.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург):

«У Сережи злокачественная опухоль головного мозга – медуллобластома. Опухоль быстро метастазирует. Сейчас мальчику необходимо протонное облучение – один из самых щадящих и эффективных способов воздействия на опухоли головного мозга: луч прицельно поражает только патологические клетки. Раньше протонную терапию можно было пройти лишь в зарубежных клиниках, сейчас этот вид лечения доступен у нас, в России».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".