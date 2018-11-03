Эрдоган рассказал, кто приказал убить Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан на «высоком уровне» правительства Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, в данном деле замешаны не только чиновники из сил безопасности Саудовской Аравии.

Он также добавил, что тело Хашкаджи все еще не найдено.

Эрдоган подчеркнул, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд не замешан в убийстве журналиста.