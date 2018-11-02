Губернатор Кубани предложил главе Апшеронского района уволиться

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал главе Апшеронского района Роману Герману подать в отставку из-за плохо организованной работы в первые дни наводнения в регионе, сообщила пресс-служба краевой администрации 2 ноября.

«Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Я предлагаю вам подать в отставку. Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти», — цитирует пресс-служба губернатора Кубани.

Во время заседания оперативного штаба по ходу аварийно-восстановительных работ в регионе Кондратьев отметил, что не все жители муниципалитета были своевременно оповещены об ухудшении погодных условий. По словам главы Краснодарского края, аварийно-восстановительные работы велись слабо, из-за чего жителям приходилось долгое время ждать выплат.

Кондратьев уточнил, что ситуация в районе изменилась только после того, как в него направили волонтеров из других муниципалитетов, в том числе Армавира, Горячего Ключа, Крымского и Кущевского районов Кубани. Помочь Апшеронскому району также решили в Адыгее и Ростовской области.

Обильные дожди прошли на Кубани 24-25 октября. В результате прошли подтопления более 2,3 тыс. домов, были повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост. Без электричества остались 20 населенных пунктов. СКР по Краснодарскому краю возбудил дело о халатности сотрудников администрации Апшероского района, где при наводнении погибли четыре человека.