«Понятия не имею». Трамп не смог ответить на вопрос о теме разговоров с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп затруднился сказать, о чем будет говорить с Владимиром Путиным на встрече в Париже.

Вопрос перед вылетом американского лидера в Хантингтон 2 ноября Трампу задал журналист РИА «Новости». «Понятия не имею, что сказать», – ответил корреспонденту о темах для бесед Трамп.

Встреча двух президентов состоится во французской столице на торжествах по случаю столетия со дня окончания Первой Мировой войны.

Встреча пройдёт 11 ноября. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что она будет недолгой. Об этом он сообщил во время визита в Москву 23 октября. Тогда Владимир Путин начал свой диалог с советником с шутки про орлана на гербе США, который склевал все оливки и оставил только стрелы. Так российский президент намекнул на излишнюю агрессию со стороны Вашингтона.