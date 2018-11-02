HBO задумалась над переводом претензий к Трампу на детрокийский

Компания HBO, которая производит сериал «Игра престолов», отреагировала на стилизованный по мотивам саги пост американского президента. Актёры также выразили недовольство.

После того, как американский президент Дональд Трамп 2 ноября анонсировал грядущие 5 ноября санкции стилизованным под «Игру престолов» постом в Twitter, компания-производитель сериала намекнула на несоблюдение закона об авторских правах. «Как сказать на детройтском «незаконное использование товарного знака»?», – написала компания HBO в Twitter.

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 ноября 2018 г.

На пост американского лидера отреагировали и актёры сериала. Софи Тёрнер, исполняющая роль Сансы Старк ответила кратко – «фу».

Ew — Sophie Turner (@SophieT) 2 ноября 2018 г.

Ее младшая сестра (по сериалу) была не менее категорична. Мэйси Уильямс (Арья Старк) ответила на пост фразой «не сегодня».

Дональд Трамп обозначил лишь, что «санкции близко» и упомянул дату. В отношении кого они будут введены президент не уточнил.