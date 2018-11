HBO задумалась над переводом претензий к Трампу на детрокийский

Компания HBO, которая производит сериал «Игра престолов», отреагировала на стилизованный по мотивам саги пост американского президента. Актёры также выразили недовольство.

После того, как американский президент Дональд Трамп 2 ноября анонсировал грядущие 5 ноября санкции стилизованным под «Игру престолов» постом в Twitter, компания-производитель сериала намекнула на несоблюдение закона об авторских правах. «Как сказать на детройтском «незаконное использование товарного знака»?», – написала компания HBO в Twitter.

How do you say trademark misuse in Dothraki?

— HBO (@HBO) 2 ноября 2018 г.