HBO задумалась над переводом претензий к Трампу на детрокийский
Компания HBO, которая производит сериал «Игра престолов», отреагировала на стилизованный по мотивам саги пост американского президента. Актёры также выразили недовольство.
После того, как американский президент Дональд Трамп 2 ноября анонсировал грядущие 5 ноября санкции стилизованным под «Игру престолов» постом в Twitter, компания-производитель сериала намекнула на несоблюдение закона об авторских правах. «Как сказать на детройтском «незаконное использование товарного знака»?», – написала компания HBO в Twitter.
How do you say trademark misuse in Dothraki?
— HBO (@HBO) 2 ноября 2018 г.
На пост американского лидера отреагировали и актёры сериала. Софи Тёрнер, исполняющая роль Сансы Старк ответила кратко – «фу».
Ew
— Sophie Turner (@SophieT) 2 ноября 2018 г.
Ее младшая сестра (по сериалу) была не менее категорична. Мэйси Уильямс (Арья Старк) ответила на пост фразой «не сегодня».
Not today. https://t.co/Jg51mGHPO1— Maisie Williams (@Maisie_Williams) 2 ноября 2018 г.
Дональд Трамп обозначил лишь, что «санкции близко» и упомянул дату. В отношении кого они будут введены президент не уточнил.