Обвиненный в государственной измене военный эксперт, задержанный в Петербурге, выезжал за границу с лекциями о ЧВК

Арестованный Лефортовским судом Москвы военный эксперт Владимир Неелов посещал иностранные государства и выступал с лекциями о частных военных компаниях (ЧВК). ФСБ после его задержания провела обыск в родительской квартире.

Как стало известно «Фонтанке», 28-летний Владимир Неелов регулярно получал приглашения от зарубежных неправительственных организаций и вылетал в лекционные командировки. На данный момент подтверждены его поездка в Стокгольм осенью 2017 года и в Вену весной 2018-го.

«Он читал там лекции», – признали в разговоре с «Фонтанкой» близкие Неелова.

Неелов обвинен по 275-й статье УК «Государственная измена». Она предусматривает длительное лишение свободы за выдачу другим странам сведений, составляющих государственную тайну, либо за финансовую, материально-техническую или консультационную помощь, направленную против безопасности Российской Федерации».

Эксперт сотрудничал с негосударственной организацией «Центр стратегической конъюнктуры», является автором и соавтором книг о частных военных компаниях. Он последовательно продвигал идею легализации ЧВК в России и в своих комментариях фактически признавал их существование и деятельность.

По данным «Фонтанки», Неелова задержали в Петербурге 25 октября, в тот же день сотрудники ФСБ провели обыск в его квартире и квартире его родителей на Васильевском острове. Эту информацию подтвердила мать арестованного.