СКА одержал волевую победу над «Амуром»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на домашнем льду в Санкт-Петербурге 2 ноября обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2.

У хозяев льда дубль оформил Александр Барабанов (44-я и 55-я минуты) и отличился Артем Зуб (51 мин.), у гостей шайбы забросили Томаш Зогорна (25 мин.) и Михал Йордан (29 мин.).

СКА одержал четвертую победу подряд и с 38 очками вышел в лидеры Западной конференции, а «Амур» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков.

В следующем матче петербуржцы 5 ноября на выезде сыграют с ЦСКА, а хабаровчане в этот же день в Магнитогорске сыграют с «Металлургом».