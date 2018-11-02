Нурмагомедов обратился к Мэйуэзеру с вызовом через соцсеть

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился в Instagram-аккаунте к американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру.

Российский боец выложил ролик, на котором боксер заходит в октагон.

«Где ты, Флойд?» — написал Нурмагомедов, добавив хештег #27vs50. Эти числа означают количество побед обоих бойцов. У Нурмагомедова 27 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Американец выиграл 50 поединков на боксерском ринге, ни разу не проиграв.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения боксера Флойда Мейвезера провести бой в Лас-Вегасе. Об этом россиянин написал 15 октября в своем Instagram. «Но не в Вегасе, они мне не заплатят», – заявил Нурмагомедов, явно напоминая о том, что организаторы до сих пор отказываются ему платить за бой с Макгрегором.

Мейвезер согласился встретиться только по правилам бокса и только в Лас-Вегасе.

Напомним, что 6 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил в Лас-Вегасе ирландца Конора Макгрегора. После боя около октагона завязалась массовая драка между командами участников поединка, чтобы поучаствовать в ней Нурмагомедов совершил прыжок за пределы ринга, фото которого быстро стало мемом в Интернете. Для восстановления порядка была вызвана полиция, организаторы поединка отказались вручить Нурмагомедову пояс на ринге, опасаясь беспорядков в зале, однако он был объявлен победителем. Выплата призовых денег российскому бойцу заморожена.

В августе 2017 года Флойд Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде одержал победу над Конором Макгрегором.