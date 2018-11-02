Петербургских отцов поощрят специальным праздником, отмечать родительство будут с привлечением бюджетных денег

Со следующего года в Петербурге летом официально будет отмечаться День отца. На празднование будет предусмотрено бюджетное финансирование.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 2 ноября, праздновать День отца в Северной столице будут в третье воскресенье июня. Врио градоначальника Александр Беглов поддержал инициативу депутатов городского парламента. Финансироваться празднование будет за счёт бюджетных средств.

День матери в России отмечается 25 ноября. День семьи, любви и верности – 8 июля.