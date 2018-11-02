В ДТП на Московском пострадал ребёнок. Внедорожник вогнал легковушку в столб

Две машины столкнулись на перекрёстке Московского проспекта и набережной Обводного канала вечером 2 ноября. Травмы получил десятилетний ребёнок.

Как стало известно «Фонтанке», легковой автомобиль и внедорожник столкнулись на перекрёстке около семи часов вечера в пятницу. По предварительной информации, «Лэнд Крузер» начал движение раньше смены сигнала светофора, легковушка проезжала перекрёсток в последний момент. В результате столкновения внедорожник прижал иномарку к опоре освещения.

Пострадал ребёнок десяти лет, он был пристегнут и получил легкие травмы.