Депутаты Рады оспорили в КС Украины введение санкций против телеканалов

Депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" оспорили в Конституционном суде Украины инициативу парламента о введении санкций в против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, сообщила 2 ноября пресс-служба суда на своем сайте.

"Второго ноября в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 4 октября", — говорится в сообщении.

В обращении, которое прилагается к сообщению, указано, что его подали депутаты от "Оппозиционного блока".

Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 5 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.

Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото © AP Photo / Virginia Mayo В Европарламенте будут следить за ситуацией с телеканалами на Украине Ранее вице-президент Европарламента Хейди Гаутали заявила, что намерена лично проследить за ситуацией вокруг украинских телеканалов и оказать поддержку в борьбе за свободу слова. По мнению депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрия Павленко, травля работников СМИ на Украине ставит под угрозу демократию в стране. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.