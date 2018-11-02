Глава КНР назвал отношения с Пакистаном приоритетом внешней политики

Отношения с Пакистаном являются приоритетом внешней политики Китая, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

"Китай всегда рассматривал Пакистан в качестве приоритетного направления в своей внешней политике, поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Пакистана", — заявил Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая.

Он также выразил готовность китайской стороны укреплять с Пакистаном отношения стратегического сотрудничества и партнерства, призвав более тесно развивать двустороннее практическое сотрудничество, а также усилить взаимодействие по линии ООН, ШОС и на других многосторонних платформах.

Имран Хан в свою очередь отметил, что Китай — постоянный стратегический партнер для Пакистана, а китайско-пакистанская дружба давно укоренилась в сознании пакистанцев.

"Пакистан будет всеми силами и дальше углублять отношения с Китаем, продвигать строительство китайско-пакистанского экономического коридора", — приводятся слова Хана.

Имран Хан прибыл в Китай с официальным визитом.