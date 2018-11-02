«Фонтанка» за 60 секунд — 29 октября — 2 ноября

Уходящая неделя началась с трагедии. В страшную аварию на ЗСД попали десять человек. Восемь погибли на месте, один оказался в больнице и один за решёткой.

В топ «Фонтанки» неожиданно вышла новость про детский сад № 41. Он стал победителем в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» во Всероссийском конкурсе.

А еще в канун школьных каникул сошли с ума электронные дневники. Они из отличников сделали двоечников, а из мальчиков — девочек.

«Золотые яички», «молодежь на сапсанах» и «затянутые пояски». Все новые мемы от врио Беглова.

Футболисты "Зенита" в шутку называют ее "майором", но подчиняются. Потому что их здоровье в ее руках.

Мы выяснили, как на самом деле устанавливают цены на бензин на петербургских АЗС. Они продают бензин на 10-15 рублей дороже, чем покупают. И еще говорят об убытках.

Петербургские школьники рассказали, как их приобщали к православным ценностям. А еще учили, что жертва насилия сама виновата, потому что не надо блудить до брака.

Старший лейтенант Руслан Сентемов стал самым популярным полицейским для митингующих всех мастей. Но это такая популярность, которой другу не пожелаешь.