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«Ему не в кого быть шпионом». Что известно об аресте военного эксперта Неелова

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге 28-летнего Владимира Неелова по подозрению в государственной измене, а суд его арестовал. Он специализировался на частных военных компаниях и по приглашениями выезжал за границу.

«Ему не в кого быть шпионом». Что известно об аресте военного эксперта Неелова

фото с сайта facebook.com, пользователь Владимир Неелов

Об аресте Неелова стало известно через неделю благодаря просочившейся в федеральные СМИ информации. В картотеке Лефортовского суда, несмотря на принятое 26 октября решение, до сих пор нет пометки. Неелов планировал защитить докторскую в СПбГУ, писал книги на военную тематику в соавторстве с украинским специалистом и слыл прокремлевским экспертом, защищавшим идею легализации ЧВК.

По данным «Фонтанки», задержали Неелова в Петроградском районе Петербурга днем 25 октября. Он вышел из офиса на обеденный перерыв. Его доставили в региональное управление ФСБ на Литейном проспекте, а оттуда перевезли в Москву. 26 октября Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия о двухмесячном аресте.

В день задержания Неелова семь сотрудников ФСБ пришли с обыском в квартиру родителей на 4-й линии Васильевского острова, сообщила «Фонтанке» его мать Марина Белоголовцева.

«Было часов семь вечера, мы с мужем ужинали, – вспоминает она. – Можно сказать, они ворвались, все в черном. Сказали, что у них есть постановление на обыск. Я спросила, чего ищите-то? Они ответили: дескать, позже узнаете. Ну я им и говорю: ищите, может золото-бриллианты найдете. Потом узнала о задержании сына. Это абсурд, он по-другому воспитан, ему не в кого быть шпионом».

Неелов женат, его супруга родом из Крыма. Там же у них в 2016 году родился ребенок. Семья вернулась в Петербург на постоянное место жительства. Жена Ольга подтвердила «Фонтанке» арест мужа, но от предметного разговора временно воздержалась.

Неелову вменяется 275-я статья УК «Государственная измена». Ее содержание следующее: «Шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

По информации «Фонтанки», Неелов путешествовал за границу по приглашению принимающих сторон. Выступал с лекциями, презентовал книги. Полный список поездок изданию неизвестен. Его друзья вспомнили, что в ноябре 2017 года Владимир на пять дней летал в Стокгольм, а весной 2018-го – в Вену.

Неелов окончил кафедру всеобщей истории Российского государственного педагогического университета Герцена в Петербурге, поступил в аспирантуру факультета международных отношений СПбГУ, закончил магистерскую программу «Стратегические исследования». Готовился защищать докторскую диссертацию, работал над ней. Его интересы: военные стратегии и доктрины, контроль над вооружениями, военно-промышленная политика, глобальная безопасность, частные военные кампании (ЧВК). Владеет английским, немецким, сербским. Соучредитель автономной некоммерческой организации «Центр исследования стратегических перспектив». Ее создали в октябре 2017 года как академический проект – для публикаций студенческих работ по международным отношениям. Дальше идеи дело не пошло, Неелов почти не занимался Центром.

Сфера ЧВК, вероятно, увлекала эксперта больше всего. Он сотрудничал с прокремлевскими СМИ, в комментариях лоббировал легализацию военных компаний. Его пророссийскую линию можно выследить по публикациям на сайте Центра стратегической конъюнктуры – негосударственной исследовательской организации, в которой Неелов числился экспертом. Он автор и соавтор книг «Частные военные компании в России: опыт и перспективы использования», «Частные военные компании и война на Юго-Востоке Украины», «Особенности ведения боевых действий в Афганистане», «Граждане Грузии и грузинские вооруженные формирования в войне на Донбассе», «Негосударственные участники военных действий в конфликтах нового поколения. Уроки и возможности для России».

Судя по всему, Неелов плотно интересовался конфликтами на Украине и в бывшей Югославии. Его соавтором в нескольких книгах выступил уроженец Одессы, участник боевых действий в Югославии Олег Валецкий, поживший в России и уехавший в Сербию. «Фонтанка» отправила Валецкому письмо на электронный адрес, ответ еще не получен.

По информации нашего издания, последнее время, около года, Неелов разнообразил сферу деятельности и стал заниматься рекрутингом. С каким кадровым агентством он сотрудничал, выяснить пока не удалось.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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