Трамп анонсировал новые экономические ограничения в стиле «Игры престолов». «Санкции близко»

Президент США Дональд Трамп рассказал о грядущих санкциях, поставив себя на место героя сериала «Игры престолов».

Пост в Twitter американского лидера размещен 2 ноября. На картинке Трамп устремил нахмуренный взгляд в будущее и подписал – «Санкции близко. 5 ноября». В отношении кого они будут введены, как и причину выбора стилизации под сериал, президент не пояснил.

Накануне власти США ввели санкции «против диктаторских режимов у берегов США». Венесуэлу, Кубу и Никарагуа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «тройкой тирании».

Новый сезон сериала стартует значительно позже анонсированных Трампом санкций, в 2019 году. Известно, что почти все герои погибнут.