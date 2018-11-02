По подозрению в госизмене арестован военный эксперт из Петербурга Владимир Неелов. Он писал о ЧВК

В Москве по делу о государственной измене задержан и арестован военный эксперт из Петербурга 28-летний Владимир Неелов. Он работал в Центре стратегической конъюнктуры.

Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ заключил Неелова под стражу. Материалы на эксперта были зарегистрированы в суде еще 26 октября, следует из судебной картотеки. Отметки о рассмотрении ходатайства нет, но близкий к делу собеседник «Фонтанки» подтвердил, что Неелов арестован в тот же день, 26-го.

Владимир Неелов родился и жил в Петербурге. Он является учредителем автономной некоммерческой организации «Центр исследования стратегических перспектив» и экспертом Центра стратегической конъюнктуры. Организации изучают международные, преимущественно военные, конфликты. Неелов регулярно писал о ЧВК и комментировал их деятельность.

Неелов – выпускник магистерской программы «Стратегические исследования» факультета международных отношений СПбГУ. Сфера научных интересов: приватизация военной сферы и частные военные компании, военные стратегии и доктрины, военно-промышленная политика и глобальная безопасность. Владеет английским, немецким, сербским.