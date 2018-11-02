В Неву вновь сливают белую муть. На этот раз виноваты оказались строители

Жидкость белого цвета, которая из канализационной трубы лилась в Неву у набережной Макарова, заметили читатели «Фонтанки» вечером 2 ноября. В ливневку смыло штукатурку.

Как рассказали нашему изданию очевидцы, субстанция разливалась белым пятном в воде неподалеку от пересечения набережной Макарова со Средним проспектом Васильевского острова. Через департамент Росприроднадзора информация о загрязнении была передана в ГУП «Водоканал». Как объяснили «Фонтанке» в ГУПе, проверка указала на вину строителей. На Кадетской линии проводятся работы по ремонту фасада 31-го дома, штукатурка и прочая строительная пыль была смыта с асфальта и попала в ливневую канализацию, а оттуда прямиком в русло Невы. Когда бригада предприятия приехала на место, ремонтников там уже не было.

Это не первый раз, когда горожане замечают подобный сброс в реку. В апреле этого года неизвестное вещество белого цвета сливали через канализацию у Литейного моста. В августе муть заметили в Карповке.

Днем 2 ноября ГУП «Пиларн» работало на Фонтанке. Масляное пятно на ширину русла реки, вероятней всего, за собой оставил один из прогулочных катеров.