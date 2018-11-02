Смольный снес две веранды кафе «Флора» и «Авокадо» в Пушкине

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга снес летние террасы кафе «Флора» и «Авокадо» в Пушкине. Как сообщили 2 ноября в ведомстве, по закону такие веранды могут работать до 1 октября, однако их владельцы, ООО «Кристина» и ИП Аслами, отказались добровольно освобождать территорию.

Ранее ККИ снес незаконные летние веранды в центре Петербурга. Их владельцы также пожелали продлить себе летний сезон. Промедление, помимо принудительного сноса, стоит денег. И если физическое лицо обяжут платить штраф от 5 до 20 тысяч рублей, то юридическим лицам придется отдать до 200 тысяч.

Кроме летних кафе в Пушкине, ККИ демонтировал павильон по продаже свежей выпечки в Усть-Ижоре, на пересечении Петрозаводского шоссе с улицей Некрасова. Его владельцы тоже не смогли предъявить законные права на участок.