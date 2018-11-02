Украшения для Новосмоленской набережной хотят выбрать на отдельном конкурсе

Комитет по архитектуре и градостроительству Смольного рассматривает возможность проведения в ближайшее время отдельного конкурса по созданию объектов благоустройства для Новосмоленской набережной. В 2019 году начнется её реконструкция, и интересные малые формы архитектуры могли бы её дополнить.

Как заявили представители комитета 2 ноября, набережная Смоленки — очень важный проект, и если её и благоустраивать, то лучше или «ничего не делать», или действовать только по согласованию с жителями. Особенно важно правильно определить масштаб, чтобы гармонировала архитектура. Выбирать памятники и другие украшения обновлённой набережной на конкурсе малых архитектурных форм для центральных районов не стали.

Впрочем, представленные работы для Новосмоленской набережной не слишком подходят под озвученное описание. Предлагали, например, установить в окружении строгого советского ансамбля скульптуры 12 знаков зодиака, каждая высотой 2,5 метра. Или возвести трехметровый памятник «Клином красных белых бей» по мотивам плаката Эль Лисицкого времен Гражданской войны: красный треугольник, символизирующий Красную армию, вклинивается в белый круг, сокрушая оборону антикоммунистических и империалистических сил Белой армии. Или построить над водой променады, напоминающие московское «Зарядье». Как писала «Фонтанка», новый облик набережная должна получить в 2019 году.