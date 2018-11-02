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02.11.2018 18:43
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Подполковнику СКР Русакову добавили миллион взятки и оставили встречать Новый год в изоляторе

Начальник Ленинградского следственного отдела Северо-Западного управления на транспорте СКР Роман Русаков останется в СИЗО до 4 января следующего года. Делу подполковника добавили веса — кроме пяти миллионов от фигуранта дела о выброшенном из машины таможеннике ему предъявили взятку в миллион за вскрытие опечатанных входов в ресторан на Малой Неве. 

Меру пресечения Русакову 2 ноября продлил Петроградский районный суд. В изоляторе он находится с июля 2018 года после оперативного эксперимента ФСБ. Его задержали в процессе передачи взятки в пять миллионов рублей через посредника, также арестованного Мушега Товмасяна. На эти деньги облегчить свою судьбу рассчитывал Николай Шуляр. Он оказался за решеткой после того, как на пограничном пункте «Торфяновка» из микроавтобуса Mercedes Sprinter на асфальт полетел таможенник. По версии следствия, Шуляр и гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен, который находился за рулем, не хотели показывать, что они везут через российско-финскую границу, вдобавок не пожалели шлагбаум. 4 июля взятку за переквалификацию дела и смягчение меры пресечения Товмасян рассчитывал получить в кафе на улице Мира, но оба фигуранта были задержаны. 

Пока Русаков томится в изоляторе, сообщает пресс-служба судов Северной столице, следствие присмотрелось к другим сферам его деятельности. Дополнительный миллион взятки ему вменяется за вскрытие опечатанных входов в ресторан «Дозари» на барже-площадке «Палуба» и передачу заведения на ответственное хранение.

Плавучий ресторан на проспекте Добролюбова  был опечатан с санкции Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ в мае 2017 года, проверки выявили там многочисленные нарушения. Русаков, считает следствие, пустил рестораторов обратно ровно через год. Сейчас заведение не работает.

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