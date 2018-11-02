Приграничному велопроекту за 1,6 млн евро дан старт. От Светогорска построят велодорожку до Финляндии

АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и управляющий орган программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия ПС 2014-2020» подписали грант-контракт на реализацию международного велопроекта. Общая сумма гранта составляет 1 583 240 евро. Об этом 2 ноября сообщили в Дирекции.

Сам проект называется «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки Светогорск – Иматра)». Основная его часть – это строительство велодорожки от Светогорска до границы. Продолжение ее появится и на финской стороне, до Иматры, но в рамках другого проекта. Первым этапом станет научно-исследовательская работа по вопросам развития велосипедного туризма на территории Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов Ленинградской области, а также практики использования пунктов пропуска туристами на двухколесном транспорте. На разработку концепции потратят 34 млн рублей.

Подробнее о проекте «Фонтанка» писала ранее.