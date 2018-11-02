Верховный суд отказался рассматривать иск инициаторов пенсионного референдума к Центризбиркому

Верховный суд (ВС) России не стал рассматривать иск к Центризбиркому от инициаторов референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом 2 ноября пишет РБК.

Уполномоченный представитель региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов пояснил изданию, что ВС считает — иск ему не подсуден. «С точки зрения закона это абсурд, потому что в законе прямо сказано, что обжалование происходит в Верховном суде», – подчеркнул он. Свиридов заявил, что решение будет обжаловано в апелляционной коллегии Верховного суда.

Напомним, представители региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов и Мария Прусакова подали иск в Верховный суд о бездействии Центральной избирательной комиссии России 29 октября. По мнению заявителей, ЦИК нарушила права и законные интересы сторонников проведения референдума. Комиссия должна была уведомить представителей остальных инициативных подгрупп о собрании общей инициативной группы, но не сделала этого. Активисты просили признать бездействие ЦИК незаконным и восстановить их право на участие в голосовании, обязав ЦИК зарегистрировать инициативную группу.