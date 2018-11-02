Верховный суд отказался рассматривать иск инициаторов пенсионного референдума к Центризбиркому
Верховный суд (ВС) России не стал рассматривать иск к Центризбиркому от инициаторов референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом 2 ноября пишет РБК.
Уполномоченный представитель региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов пояснил изданию, что ВС считает — иск ему не подсуден. «С точки зрения закона это абсурд, потому что в законе прямо сказано, что обжалование происходит в Верховном суде», – подчеркнул он. Свиридов заявил, что решение будет обжаловано в апелляционной коллегии Верховного суда.
Напомним, представители региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов и Мария Прусакова подали иск в Верховный суд о бездействии Центральной избирательной комиссии России 29 октября. По мнению заявителей, ЦИК нарушила права и законные интересы сторонников проведения референдума. Комиссия должна была уведомить представителей остальных инициативных подгрупп о собрании общей инициативной группы, но не сделала этого. Активисты просили признать бездействие ЦИК незаконным и восстановить их право на участие в голосовании, обязав ЦИК зарегистрировать инициативную группу.
Справка:
17 октября Центральная избирательная комиссия России не утвердила инициативу о проведении референдума по пенсионной реформе. Сроки подачи ходатайств для проведения всенародного голосования истекли. Ведомство настаивает, что документы должны были быть предоставлены с 10 по 15 октября, а инициативные группы не успели этого сделать.
Ранее ЦИК одобрила 5 формулировок вопросов для организации народного голосования. После утверждения формулировки вопросов организаторы должны были провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могли зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе 3 октября.