Суд условно приговорил бизнесмена за строительство фантомного дома в Парголово. Петербуржцы остались без крыши и денег

Дзержинский суд Санкт-Петербурга признал виновным столичного коммерсанта Сергея Бендерского в мошенничестве со строительством жилкомплекса комфорткласса «Парнас Парк» в Парголово. Он остался на свободе, гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Дома у них нет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 2 ноября Бендерский приговорен к трем годам условно за хищение более 15 млн рублей от пайщиков «Парнас Парка». Предприниматель имитировал бурную деятельность в 2013-2016 годах: арендовал офис, разместил рекламу дома в Парголово на Кооперативной улице, нанял менеджеров, огородил пустырь забором, не имея разрешения на строительство.

С кооперативного счета Бендерский забрал более 14 млн рублей и скрылся в Москве. К трехлетнему условному сроку суд добавил такой же испытательный.