СМИ: У московского школьника нашли взрывное устройство в рамках расследования теракта в Архангельске

Сотрудники ФСБ, которые занимаются расследованием теракта в Архангельске, обнаружили у московского подростка самодельное взрывное устройство. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«У него дома на улице Свободы обнаружено взрывное устройство и компоненты для его изготовления. При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался с московским подростком», – утверждает собеседник агентства.

По данным издания, задержанному подростку — 16 лет. РЕН-ТВ сообщает, что школьник якобы планировал совершить теракт на «Русском марше» в Люблино и увлекался идеями анархизма, как и 17-летний виновник теракта в Архангельске.