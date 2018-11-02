В РПЦ обеспокоились душевным здоровьем заявившего о конце УПЦ (МП) архиепископа из Константинополя

Вслед за представителем Украинской православной церкви Московского патриархата ответ архиепископу Телмисскому Иову дал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья», – написал Волков 2 ноября на своей странице в Facebook. Он уточнил, что в РПЦ готовы помочь собрату с необходимым лечением, а также направлением его в одну из семинарий.

Напомним, что во время выступления на Всемирном совете церквей представитель Константинополя архиепископ Телмисский Иов (Геча) предложил назвать новую автокефальную церковь в бывшей советской республике «Православная церковь на Украине», выразив уверенность, что УПЦ (МП) прекратила существование «с канонической точки зрения». Помимо этого, архиерей пригрозил Московскому патриархату отзывом автокефалии в случае, если РПЦ не «вразумится». В ответ председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что УПЦ не находится в прямом подчинении у Константинополя.

Решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным синодом 15 октября 2018 года. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь отменит решение дать автокефалию Украинской церкви.