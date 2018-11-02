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03.11.2018 12:29
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Фасады красят, козырьки летят. Почему в Петербурге срывается программа ремонта домов-памятников

Доходный дом Бака в процессе ремонта фасада лишился охраняемых государством кованых козырьков. Подрядчику не до ювелирной работы, остались считаные недели, чтобы исполнить контракт.

Фасады красят, козырьки летят. Почему в Петербурге срывается программа ремонта домов-памятников

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Стремительность, с которой подходит к концу 2018 год, не оставляет Смольному шансов выполнить план по ремонту фасадов. Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» передала в работу подрядным организациям 253 фасада домов, из них более 70 – объекты культурного наследия. По состоянию на 30 октября полностью завершены работы по 175 адресам, в том числе по шести домам-памятникам. Подрядчики готовят тепловые пушки, чтобы работать при минусовых температурах. В госконтрактах самая поздняя дата — середина ноября.

Среди сданных домов-памятников жилые дома на 7-ой линии, д. 28, Кирочной ул., д. 35, Большом пр. ПС, 13/4, наб. Мартынова, д. 6, Лесном пр., д. 37, Английском пр., д. 4-6. Глава Фонда капремонта Денис Шабуров объясняет скромные промежуточные итоги необходимостью согласовывать проектные документы со Смольным. «Возможно увеличение срока производства работ, но это не всегда вина подрядчика. Дело в том, что после заключения контракта еще необходимо оформить ордер и разрешение КГИОП на производство работ. И, к сожалению, срок передачи объекта в работу, срок оформления разрешений, они могут отличаться», – говорит он.

Источники в Смольном предположили, что затяжной старт работ по фасадам домов-памятников связан с изначально низким качеством проектной документации, которую подрядчики подают на согласование в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. До тех пор пока документы не получили одобрение КГИОП, работы на объекте начинаться не могут.

По информации «Фонтанки», подрядчики запасаются тепловыми пушками для работы при минусовых температурах. Ничего криминального в том, чтобы делать ремонт в холодное время, нет, поясняют строители. Другое дело, что в этом случае крайне важно соблюсти технологическую сторону процесса, иначе ремонт рискует не пережить первую же зиму.

В ряде случаев даже согласованная документация и наличие лицензии на реставрацию не спасают объекты культурного наследия от действий, которые едва ли улучшают внешний вид памятников.

В этом году ремонтировать начали знаменитый дом железнодорожного инженера Юлиана Бака. Подряд на Кирочной улице получила реставрационная компания «МИР». Жители этого дома ревностно следят за процессом. После установки лесов сквозь козырьки, которая практически исключила возможность их корректного демонтажа для реставрации, они в присутствии главы жилищного комитета Валерия Шияна взяли с подрядчиков обещание, что два этих архитектурных элемента снимут без повреждений. По словам главы совета дома Марины Жуковой, 22 октября рабочие просто срезали обе конструкции, распилив их на куски.

Марина Жукова

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Дом сам по себе в части художественной ковки – уникальный, объясняет художник-реставратор по металлу, член Союза реставраторов России Геннадий Вьюнов. «Это доходный дом высочайшего уровня, их не так много в Петербурге и было. Козырьки-зонтики раньше были особым шиком. В начале века иметь кованые козырьки и лифты такого уровня – это как сейчас иметь «Роллс Ройс»!» – говорит мастер.

Методы работы компании «МИР» с козырьками дома Бака Вьюнов откровенно называет «варварством». «Во Франции или в Италии это была бы тюрьма или такой штраф, что после него можно было бы просто закрывать контору! Старая ковка хорошо поддается разборке по частям, потому что раньше не было сварки, все собиралось на клепках и болтовых соединениях», – объясняет реставратор. Именно на клепках и собраны козырьки дома на Кирочной.

По словам Вьюнова, он видел фотографии уже порезанных козырьков. Фрагменты не имеют маркировки, а учитывая, что все детали при создании этого художественного шедевра подгонялись вручную, собрать их, как мебель из IKEA, не получится. На восстановление козырьков теперь придется потратить гораздо больше времени и сил. Если, конечно, делать по-настоящему, а не просто сварить куски, добавляет он.

Другую катастрофу, рассказывает Марина Жукова, обитателям дома удалось предотвратить. «В проекте нам в местах общего пользования (в парадных) хотели заменить окна на пластиковые. А у нас старые деревянные рамы в парадных, отнесенные по итогам экспертизы 2016 года к предметам охраны. Этого не случилось благодаря высказанной позиции КГИОПа», – поясняет она.

Если верить базе данных СПАРК, «МИР» в 2018 году заключил в рамках программы капремонта четыре контракта на общую сумму 77,3 млн рублей. Правда, среди договоров на сайте фонда удалось обнаружить данные только по двум – проектные работы на 6,5 млн рублей.

Летом этого года прокуратура Петроградского района обнаружила, что компания «Реставратор» ремонтирует дом-памятник федерального значения на улице Профессора Попова без специального разрешения, которое выдает КГИОП. Основная причина отказа – некачественно составленная проектно-сметная документация.

Объекты, на которых работает «Реставратор», частенько попадают в поле зрения надзорного ведомства. Компания пренебрегла требованиями безопасности как минимум на проспекте Стачек и Новоовсянниковской улице. А в феврале со строительных лесов, окутавших фасад дома 31 на Большой Зелениной улице, сорвался кусок наледи. Проходившая мимо женщина получила сотрясение мозга, а неустановленные лица из числа сотрудников «Реставратора» – уголовное дело.

«Работают хуже, чем могли бы, но работают», – прокомментировал успехи «Реставратора» глава Фонда капремонта Денис Шабуров, добавив, что все претензии к компании оператор предъявляет в письменном виде и в судебном порядке.

По данным «Фонтанки», в число проблемных объектов, которые должны отремонтировать в этом году, попал так называемый «Дом специалистов», расположенный на Лесном проспекте, 61. Здание построили в стиле сталинского неоклассицизма для советской элиты. В нем жили радиотехник Алексей Бонч-Бруевич, художник Натан Альтман, писатель Александр Куприн и химик Виталий Хлопин. Постройка украшена терразитовой штукатуркой – смесью цемента, песка, стекла, слюды и крошки мрамора. На ремонт фасада планировали потратить 47 млн рублей. Как рассказал один из жильцов, строительные леса рабочие начали устанавливать только в конце октября.

В 2017 году КГИОП в рамках программы капремонта выдал разрешение на работы по фасадам 67 домов-памятников. По данным «Фонтанки», даже под конец 2018 года комитет принял работы всего по 21 прошлогоднему дому и пока ни по одному из запланированных в текущем.

В числе проблемных домов с прошлого года – фасад дома номер 208 на Московском проспекте.  Его ремонтом занималась компания «Фасадстрой». Регулярно бывающая в этом здании петербурженка рассказала, что леса начали убирать только в середине этого февраля. Когда работы проводят в холодное время, здание в соответствии с технологическими нормами необходимо окружить тепловым контуром. Однако девушка не смогла вспомнить, чтобы на время ремонта фасад защищало что-то, кроме зеленой сетки.

Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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