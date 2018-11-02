ФСБ ищет, где припарковаться. ЦУП лишается сотрудников

ФСБ работает в Центре управления парковками: 5 человек уже перестали быть сотрудниками учреждения

Дмитрий Удалов/Интерпресс

Контрольное управление губернатора нашло нарушения в деятельности городского Центра управления парковками более чем на 30 млн рублей. После визита аудиторов несколькими сотрудниками центра заинтересовалась Федеральная служба безопасности, а учреждение уже ищет команду новых менеджеров. В Смольном чувствуют запах уголовного дела.

Проверка из аппарата губернатора пришла летом. Самые серьезные нарушения аудиторы нашли в трех направлениях деятельности СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ЦУП): получение доходов от эксплуатации городских автостоянок, выполнение работ по госконтрактам, формирование фонда оплаты труда.

Как следует из отчета о результатах проверки ЦУП (документ есть в распоряжении «Фонтанки»), в июле 2018 года аппарат губернатора озадачился резким снижением уровня доходов, которые приносят две парковки в Петергофе, открытые еще в 2016 году. В июне 2016-го стоянки на Прудовой улице принесли в городскую казну 875 тыс. и 731 тыс. рублей. Однако в июне 2017 года эти цифры снизились до 126 тыс. и 91 тыс. рублей. В 2018, в том же июне, обе стоянки принесли 273 тыс. и 241 тыс. рублей, что все равно в разы меньше.

Когда началась проверка, случилось финансовое чудо. В первой декаде августа 2018 года суммарный доход от работы парковок многократно превысил показатели предыдущих месяцев и составил 313,5 тыс. рублей. В то время как в первые 10 дней первой декады июня и июля 2018 года стоянки заработали только 56,6 и 82,7 тыс. рублей. Проверяющие специалисты пришли к выводу: ориентировочный годовой доход только по одной автостоянке в 2017 году должен был составить около 10 млн рублей вместо фактически учтенных 2,1 млн рублей.

«Анализ эксплуатации показал, что реальный доход от деятельности указанной автостоянки соответствует показателям 2016 года (от 0,8 до 1 млн рублей в месяц). Фактически большая часть взимаемых за пользование парковкой денежных средств не поступает в доход бюджета Санкт-Петербурга», – сообщается в отчете, подписанном начальником контрольного управления губернатора бывшим генерал-майором милиции Сергеем Бабановым.

Как рассказали «Фонтанке» в Центре управления парковками, в первый месяц после проверки стоянки заработали 491 тыс. и 294 тыс. рублей. Кроме того, в ЦУП отметили, что в целом по городу за 2 года доходность автостоянок стабильно растет: если сравнивать помесячно, то доход каждой в 2018 году, как правило, был на 50% больше, чем в 2016 году.

Отдельное внимание проверяющие уделили строительству новых стоянок — и не зря. В результате были найдены самые разнообразные нарушения: например, ЦУП оплатил и принял парковку, где на бумаге высота слоя щебня и асфальта 30 см. В реальности эта цифра — 18 см. На другой парковке вместо заявленных 58 камер обнаружились лишь 6. Также на одной из парковок проверяющие не смогли найти оплаченную георешетку, а на другой материал был не той марки. Все это привело к потерям для бюджета более чем 30 млн рублей. Забавно, что порядка 5 млн рублей подрядчики компенсировали прямо в ходе проверки.

«В целях устранения ряда замечаний, выявленных контрольным управлением, ГЦУП ведет претензионно-исковую работу, направленную на возмещение в бюджет Санкт-Петербурга излишне оплаченных средств по государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по созданию городских автостоянок. В частности, ГЦУП в адрес подрядчиков направлено 8 претензий на возмещение денежных средств в размере 49 млн 490 тыс. 051,67 рубля. Подрядчиками оплачены претензии на общую сумму 10 млн 564 тыс. 735,54 рубля. Для обеспечения возмещения оставшихся денежных средств ГЦУП поданы исковые заявления в Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти», – сообщили «Фонтанке» в Центре управления парковками. В учреждении добавили, что применили меры дисциплинарного воздействия к указанным сотрудникам.

Тем не менее, как следует из документов, имеющихся в распоряжении «Фонтанки», 21 сентября оригиналы госконтрактов, заключенных на строительство этих парковок, и документацию по результатом приемок (отчеты, акты, результаты фотофиксации и др.) запросила Федеральная служба безопасности. В ЦУП подтвердили, что такой запрос действительно был. А еще через месяц ФСБ потребовала заверенные копии приказов о назначении на свои должности в центр Борунова М. В., Первушина Е. Н., Кириллова О. М., Хрюкина А. Р., Соловьева С. Ю, а также приказы о закреплении их в качестве ответственных за объектами строительства.

Примечательно, что на сайте ЦУП этих фамилий в разделе «Структура» уже нет – напротив их должностей пустые графы. Как пояснили в учреждении, на 2 ноября указанные граждане перестали быть сотрудниками ЦУП. На одном из совещаний в городском правительстве вице-губернатор Игорь Албин продемонстрировал отличное обоняние и о проверке в ЦУП дословно сказал так: «пахнет уголовными делами».

Отдельным вопросом стоит и ситуация с зарплатами в Центре управления парковками. Так, по данным «Фонтанки», которые в ЦУП не подтвердили и не опровергли, сославшись на персональные данные, месячные выплаты отдельным сотрудникам центра превышали более 900 тыс. рублей. Так, например, за июль 2018 года один из указанных выше сотрудников получил 915 тыс. рублей, другой бывший сотрудник — 893 тыс. рублей. Общая сумма, которую за первые 10 месяцев 2018 года ЦУП перевел 16 руководящим менеджерам, составляет более 47 млн рублей. Как на условиях конфиденциальности сообщают работники организации, все это якобы привело к тому, что ЦУП не хватало 11,5 млн рублей на зарплаты всем остальным в декабре. В учреждении заверили, что эти данные не соответствуют действительности.

Но вопросы к чрезмерно высоким премиям возникли не только у рядовых сотрудников учреждения, но и у проверяющих контрольного управления. Комиссия отмечает, что фонд оплаты труда учреждения на 2018 год рассчитывался исходя из штатной численности 301 единица. Затем 15.03.2018 штатная численность была сокращена до 192 единиц.

«Согласно справке, представленной начальником финансово-экономического управления учреждения Михайловым Я. А., по итогам сокращения в учреждении образовалась экономия в размере 39,8 млн рублей, 22 млн рублей из которых были перераспределены на другие статьи расходов. В целях создания искусственной «экономии» учреждением завышалась штатная численность. По состоянию на 09.06.2018 директором учреждения штатная численность была увеличена до 231 штатной единицы (фактическая численность с 01.06.2018 по 22.08.2018 составляла от 193 до 196 сотрудников). Из средств создавшейся «экономии» отдельным руководящим сотрудникам выплачиваются необоснованно завышенные премии (в сравнении с другими сотрудниками)», – сообщается в отчете контрольного управления.

Как рассказал «Фонтанке» председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин, ведомство пыталось запросить информацию о премиях и выплатах для сотрудников Центра управления парковками, но в ответ получило слишком мало сведений. В итоге КРТИ обратился в трудовую инспекцию с просьбой разобраться в ситуации и ждет результатов. Кроме того, сами сотрудника центра попросили подключиться к делу Игоря Албина, который пообещал проверить данные.

«На основании проверки контрольного управления мы ведем свою проверку и сейчас систематизируем все данные. Знаю, что органы занимаются этим вопросом, но пока рано говорить об итогах их работы. Ряд сотрудников уже не работает в центре. Касательно директора – не знаю, замешан ли он в чем-то, но я сделал ему выговор, и кадровый вопрос сейчас открыт. То, что касается строительства, насколько я знаю, не все однозначно, и ряд спорных вопросов сейчас оспаривается в суде. По эксплуатации — да, это беспредел. Люди на местах меняются, как на вокзале. Сейчас мы эту работу наладили, я поручил в круглосуточном режиме вести проверки, а каждый случай отключения автоматизированной системы фиксировать и анализировать. Как только обнаруживается какая-то неисправность, мы её сразу же отрабатываем и смотрим, в чем причина её возникновения», – рассказал «Фонтанке» председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Он также отметил, что ведомство уже давно работает над решением этой проблемы. Один из рассматриваемых вариантов — отдать парковки в эксплуатацию бизнесу, который каждый месяц будет перечислять городу фиксированную сумму. Избыток он сможет оставить себе, а в случае, если доход от парковок не сформирует достаточного количества денег для отправки в городской бюджет, то покрыть разницу придется за свой счет.

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" было создано 29 декабря 2014 года при реорганизации ГУП "Городской центр автостоянок и гаражей". В ведении учреждения находятся 16 государственных платных автостоянок и 13 бесплатных перехватывающих парковок. Кроме того, ЦУП отвечает за городские велодорожки. Учреждение прославилось благодаря платному парковочному пространству на 2 799 машино-мест в центре Петербурга. «Фонтанка» не раз писала о том, что платные парковки, несмотря на все усилия правительства, остаются бесплатными. За последние 3 года сумма не оплаченных штрафов превысила 1,78 миллиарда рублей.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»