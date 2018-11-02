«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное». Путин следом за Европой возвращает военной разведке аббревиатуру ГРУ

Владимир Путин предложил вернуть прилагательное «разведывательное» в название Главного управления Генштаба Минобороны. Возвращение к аббревиатуре ГРУ (главное разведывательное управление) состоится после того, как его в частый обиход вернули западные страны.

Вернуть ГРУ Путин предложил 2 ноября на праздновании 100-летия военной разведки в театре Российской армии.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное». Главное разведывательное управление надо бы восстановить», – сказал президент после поздравительной речи.

ГРУ упразднили в 1992 году, создав главное управление Генштаба. Моду на трехбуквенное обозначение вернули Великобритания и Нидерланды. Они расследуют отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и покушения на компьютерные сети ОЗХО, антидопинговых агентств и спортивных федераций. В материалах обоих расследований обвиняемыми указаны как действующие сотрудники ГРУ.

Датой основания военной разведки считается 5 ноября 1918 — тогда Реввоенсовет РСФСР утвердил указ о штатной численности Регистрационного управления — первого разведподразделения постимперской России. Впервые ГРУ появилось в документах в феврале 1942 года после приказа Наркома обороны СССР о создании Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной армии.