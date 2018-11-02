У туристов на границе с Финляндией и Эстонией изъяли полтонны продуктов

Минувший октябрь был ознаменован для сотрудников таможенного контроля плодотворной работой с мелкими нарушителями, везущими в Россию еду.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 2 ноября, за прошлый месяц 79 туристов расстались с купленными за рубежом продуктами питания.

"На границе с Финляндией и Эстонией, а также в международном аэропорту Пулково за месяц обнаружено и изъято 527,25 кг рыбы, мясных и молочных продуктов, мёда", – рассказали в ведомстве, пояснив, что причиной конфискации были нарушения законодательства или превышение нормы.

В преддверии праздников туристам напомнили: в Россию можно ввезти до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке в расчете на одно физическое лицо. Подробнее об ограничениях.