На Дачном бетонный столб не выдержал многочисленных ударов и прилег на автомобиль

Фонарный столб устроил неприятный сюрприз владельцу автомобиля в Кировском районе Петербурга днем 2 ноября. Восстанавливать придется и тот, и другой.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», во дворе одного из домов на Дачном проспекте на припаркованный автомобиль Volkswagen Tiguan повалило бетонный фонарный столб. У машины оказались помяты крыша и задняя правая дверь, а также разбито стекло в двери.

Причина падения столба неизвестна. По словам автомобилистов, в опору уже не раз врезались машины, и, возможно, она просто не выдержала. Судя по повреждениям, столб не рухнул на автомобиль всем весом, а «прилег» более плавно за счет арматуры.

«Если бы он упал под своим весом наотмашь, то «Тигуан» бы вмяло в землю, вес такой опоры 1300-1500 кг. Он на арматуре самортизировал и чуть медленнее начал складываться», – отмечает участник группы Вадим. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.