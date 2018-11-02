Смольный отменяет велодорожку от Адмиралтейского канала до Гороховой. 5 миллионов вместо этого могут уйти на научную работу

Идея создания велодорожек в Адмиралтейском районе Петербурга, которая получила финансирование по проекту «Твой бюджет», не прошла согласование в профильных ведомствах городского правительства.

Об этом 2 ноября сообщает Центр управления парковками, который объявлял конкурс на проектирование велодорожек. Контракт был заключен с ООО «Севзапинжтехнология», маршрут должен был протянуться от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы в 2019 году, однако ни одна из предложенных трассировок не получила согласования чиновников.

«В связи с этим в настоящее время принято решение о невозможности реализации в 2019 году инициативного предложения по размещению веломаршрута «наб. Адмиралтейского канала – Гороховая ул.» и о необходимости расторжения госконтракта, заключенного на его проектирование», – сообщает ЦУП.

Велодорожками в Адмиралтейском районе теперь займется Дирекция по организации дорожного движения. Деньги, полученные по проекту «Твой бюджет» (а на велополосу было заложено пять миллионов рублей), могут пойти на научно-исследовательскую работу. Предполагаемая тема — обоснование мероприятий при проектировании велосипедной транспортной инфраструктуры в центральных районах Санкт-Петербурга.

Веломаршрут Адмиралтейский был запланирован еще в конце прошлого года, в декабре он был одобрен районной комиссией, которая решает, на какие из инициатив горожан потратить 10 миллионов рублей.