Суд отказался приостановить переезд в Русском музее

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал в применении мер предварительной защиты по делу о реконструкции в Русском музее. Разрешение на проведение строительных работ, а также приказ о передислокации музейных предметов отменены не будут. Об этом 2 ноября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Судья Ирина Воробьева решила, что «указанные требования выходят за пределы административных исковых требований». Воробьева руководствовалась частью 2 статьи 85 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

«Суд… определил в применении мер предварительной защиты по делу отказать», — заключают в пресс-службе.

Напомним, приостановить передислокацию музейных предметов в Русском музее, а также старт работ по реконструкции в Михайловском дворце требуют обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов, а также сотрудники Русского музея Ирина Шалина и Надежда Пивоварова. Они оспаривают в Куйбышевском райсуде проектную документацию, по которой в Сервизном дворе музея начнётся реконструкция стоимостью 1,12 миллиарда рублей. По мнению истцов, работы приведут к уничтожению исторических охраняемых интерьеров, созданных по рисункам Карла Росси. Кроме того, Золотоносов, Шалина и Пивоварова оспаривают утверждённый КГИОП в отношении Михайловского дворца предмет охраны.