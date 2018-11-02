Тест-драйв планировок от «Терминал-Ресурс»

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Застройщик малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» запускает новую услугу «ТЕСТ- Драйв планировок».

Девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» не стоит на месте. Параллельно с объявлением о приближении старта продаж в новом малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 5», «Терминал-Ресурс» объявляет об услуге для тех, кто выбирает жизнь в малоэтажном микрорайоне с чистым воздухом, разраженной застройкой и действительно большим количеством мест на парковке.

При проектировании квартир в ЖК «Образцовые кварталы» застройщик учитывает различные возможности для компоновки помещений и расстановки мебели. Так, например, однокомнатную квартиру свободной планировки можно использовать и для одного жильца, и для пары, и даже для пары с ребенком, создав удобное и практичное пространство для всех членов семьи. Для того, чтобы потенциальные покупатели могли лучше сориентироваться в выборе планировки квартиры, Застройщик предоставляет возможность вместе с профессиональным дизайнером на макете квартиры в масштабе 1:20 подвигать перегородки и мебель предварительно выбранной квартиры и подобрать оптимальное решение для своей ситуации.

С одной проблемой столкнутся будущие новоселы. Выбрать подходящую планировку в многообразии планировочных решений «Образцовых кварталов» будет непросто. Ведь в каждом ЖК есть свои отличительные особенности. Где-то встречаются французские балконы с окнами в пол, где-то присутствуют просторные лоджии до 10 кв. м. и мансардный этаж с потолками до 4,5 метров. Но в одном мы уверены точно – «Тест-драйв планировок», который проводится по предварительной записи по рабочим дням с 10:00 до 14:00 в офисе продаж Застройщика, поможет вам в выборе квартиры мечты.

Телефон для справок (812) 719-19-19.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya